عاجل: كم سيوفر برشلونة من رحيل فاتي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده مع أنسو فاتي على سبيل الإعارة لموسم 2025-2026، مع وجود خيار شراء نهائي بقيمة 11 مليون يورو.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هذه الصفقة ستساعد برشلونة على تقليل التكاليف وتوفير مبلغ مالي مهم.

في البداية، كان من المفترض أن يستمر عقد فاتي مع برشلونة حتى صيف 2027، بإجمالي راتب يبلغ حوالي 14 مليون يورو خلال الموسمين المقبلين.

لكن برشلونة قام بتمديد عقده لموسم إضافي، ليصبح الراتب موزعًا على ثلاث سنوات، بمعدل 9.3 مليون يورو في السنة الواحدة (4.6 مليون يورو صافيًا).

بحسب اتفاق الإعارة، سيتقاسم برشلونة وموناكو راتب اللاعب بالتساوي، أي أن برشلونة سيوفر 4.7 مليون يورو هذا الموسم فقط من خلال هذه الخطوة.

وبحسب قوانين اللعب المالي النظيف، فإن برشلونة يملك حق استخدام 60% من أي مبلغ يوفّره في رواتب اللاعبين لتسجيل تعاقدات جديدة.

هذا يُعني أن النادي سيستفيد أيضًا من 2.8 مليون يورو إضافية ضمن هامش تسجيل اللاعبين.

في النهاية، تساعد هذه الصفقة برشلونة في توفير حوالي 8 ملايين يورو في موسم واحد، وهو مبلغ مهم في ظل الوضع المالي الحساس للنادي.