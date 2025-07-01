عاجل: بيان عاجل من “السكك الحديدية” لكشف حقيقة تصادم قطارين بالشرقية

عدن - ياسمين عبد العظيم - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشكل قاطع، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تصادم بين قطارين بمحافظة الشرقية، وتحديدًا بين قطار رقم 336 القادم من المنصورة إلى القاهرة وقطار رقم 261 المتجه من القاهرة إلى الإسماعيلية، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

ولفتت الهيئة في بيان رسمي، إلى أن ما تم تداوله مجرد شائعات مغرضة وصور قديمة تم إعادة نشرها لإثارة البلبلة في توقيت تستعد فيه الدولة لمزيد من التطوير والتوسع في خدمات النقل وخاصة السكك الحديدية.

لا تصادم.. والصور المتداولة تعود لقطارات قديمة

وأوضحت الهيئة أن الصور التي تداولها بعض رواد السوشيال ميديا لا علاقة لها بالواقع الحالي، وهي تعود إلى قطارات “الهنشل” القديمة، كما يظهر في الصور ما يُعرف بقطارات “تحيا مصر”، وهي عربات قديمة لم تعد تعمل على خطوط الوجه البحري أو القبلي أو المناطق الحدودية منذ بدء خطة التطوير الشاملة التي أطلقها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأضاف البيان، أن القطارات العاملة حاليًا على خطوط السكة الحديد بين القاهرة والإسماعيلية والمنصورة، هي؛ قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكة، وقطارات الدرجة الثانية المكيفة، وقطارات VIP فائقة الجودة، وقطارات التالجو الحديثة، وهي جميعها مجهزة بأعلى معايير الأمان والراحة، ولا يوجد تشغيل حالي لعربات “تحيا مصر” أو القطارات القديمة على هذه الخطوط بعد إحالتها للتحديث أو الإحلال.

تطوير شامل في عهد معالي الفريق كامل الوزير

وقد شهد قطاع السكك الحديدية في مصر خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية غير مسبوقة تحت قيادة الفريق كامل الوزير الذي عمل منذ توليه حقيبة النقل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المرفق شملت؛ إدخال عربات جديدة كليًا من خلال التعاون مع شركات عالمية مثل ترانسماش هولدينج الروسية، وتطوير المزلقانات والإشارات بأنظمة إلكترونية حديثة تقلل نسب الحوادث إلى أدنى مستوياتها، ورفع كفاءة المحطات وخدمة الركاب من خلال تحسين وسائل الراحة داخل القطارات والمحطات، وإطلاق خطوط قطارات كهربائية سريعة ومكيفة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع.

وأكد الفريق كامل الوزير في أكثر من مناسبة، أن الهدف الأساسي من التطوير هو خدمة المواطن المصري أولًا وتحويل قطاع النقل إلى نموذج حضاري يواكب ما يتم في الدول الكبرى.

توعية وتحذير من الشائعات

ودعت هيئة السكة الحديد، المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تهدف إلى تشويه صورة المجهودات الحكومية، وخاصة ما يتم داخل وزارة النقل من طفرة حقيقية في جميع المرافق التابعة لها.

وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون لتلك الشائعات دون سند من الحقيقة، مطالبة الجميع بالرجوع إلى المصادر الرسمية في حال حدوث أي طارئ أو واقعة تخص مرفق النقل.