عاجل: كاليدو كوليبالي يسطر اسمه في تاريخ كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: دخل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب سنغالي يسجل هدفًا في بطولة قارية للأندية.

هذا الإنجاز التاريخي تحقق خلال مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025، ليضع اسمه ضمن قائمة الأوائل الذين رفعوا راية السنغال في المحافل الدولية الكبرى على مستوى الأندية.

وجاء هذا الهدف أمام مانشستر سيتي في دور الـ 16 من المونديال، في لقاء تمكن فيه زعيم آسيا من حصد بطاقة التأهل لربع النهائي واقصاء أحد عمالقة أوروبا.