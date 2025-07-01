عاجل: بايرن يستعد للتقدم بعرض رسمي لضم فولتمايد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال المهاجم الألماني نيك فولتمايد إلى بايرن ميونخ دخلت مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الأيام المقبلة، مع استعداد النادي البافاري لتقديم عرضه الرسمي الأول.

وبحسب رومانو، رفض معسكر اللاعب عرضًا جديدًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، حيث أكد اللاعب رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونخ فقط.

وتم بالفعل الاتفاق على عقد لمدة خمس سنوات بين بايرن ميونخ فولتمايد، ما يجعل المفاوضات حالياً تقتصر على التفاصيل النهائية بين الناديين.