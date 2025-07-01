عاجل: وظائف جديدة في بنك التعمير والإسكان 2025.. الشروط وطريقة التقديم

عدن - ياسمين عبد العظيم - وفر بنك التعمير والإسكان، أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عددًا من الوظائف الجديدة لعام 2025، في مجال العمليات المصرفية المتعلقة بالبطاقات.

وبحسب المعلن من قبل بنك التعمير والإسكان، فإن عددًا من الشروط يجب توافرها في المتقدم، وكذلك المسؤوليات والمهام التي يجب أن تتوافر في المقبولين بالوظائف الجديدة.

وظائف بنك التعمير والإسكان 2025

يبحث بنك التعمير والاسكان، عن شغل وظيفة “مشرف عمليات صيانة بطاقات – Cards Maintenance Operations Supervisor”، ضمن جهود تطوير إدارة البطاقات البنكية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية اليومية.

ويتولى المشرف مراجعة وإدارة العمليات اليومية المتعلقة بإعادة إصدار وتجديد بطاقات الائتمان، البطاقات المدينة، والبطاقات مسبقة الدفع، مع ضمان الالتزام بسياسات البنك المعتمدة.

المهام المطلوبة في وظائف بنك التعمير والإسكان 2025

ولفت بنك التعمير والإسكان، إلى أن هناك مجموعة من المسؤوليات المطلوبة لشغل الوظائف الجديدة، تتمثل فيما يلي:

الإشراف على تنفيذ عمليات تجديد وإعادة إصدار البطاقات.

تطبيق ومراجعة السياسات والإجراءات التشغيلية الخاصة بالبطاقات.

التنسيق مع الإدارات الفنية لضمان كفاءة التنفيذ.

تحسين جودة الخدمة التشغيلية وتقليل الأخطاء.

شروط وظائف بنك التعمير والإسكان 2025

وأشار البنك إلى أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، والتي تتمثل فيما يلي:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، المحاسبة، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة.

يفضل وجود شهادات تخصصية في العمليات البنكية أو إدارة البطاقات.

خبرة بنكية لا تقل عن 3 سنوات، ويفضل أن تكون في مجال العمليات المصرفية المتعلقة بالبطاقات.

كيفية التقديم في وظائف التعمير والإسكان 2025

وتابع بنك التعمير والإسكان، أن الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة، يمكنهم زيارة الصفحة الرسمية للبنك عبر منصة التواصل المهني لينكد إن، ويمكن للمتقدمين إرسال سيرهم الذاتية وإرفاق جميع المعلومات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.