عاجل: تفعيل بند الـ60 مليون يورو في عقد فيكتور غيوكيرس وغرامة منتظرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يهتم نادي أرسنال الإنجليزي رفقة تشيلسي بالتعاقد مع مهاجم سبورتنغ لشبونة فيكتور غيوكيرس في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

أصبح بند الـ 60 مليون يورو في عقد اللاعب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم الثلاثاء رسميا لأي نادي يرغب في التعاقد معه.

وإذا تقدّم أرسنال أو أي نادٍ آخر بعرض بهذه القيمة ورفضه سبورتنغ، فسيكون النادي ملزمًا بدفع 10% من قيمة الصفقة كتعويض وغرامة لوكيل اللاعب.