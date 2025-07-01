عاجل: تفاصيل استعدادات “الوطنية للانتخابات” لـ”استحقاق الشيوخ 2025″

شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل استعدادات “الوطنية للانتخابات” لـ”استحقاق الشيوخ 2025″ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، تفاصيل الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الديمقراطية في مصر ليست وليدة اليوم، بل منذ القرن ونصف القرن من الزمان، حيث كانت أول انتخابات برلمانية منذ أكثر من قرن، متابعًا أن مصر شهدت عشرات الاستحقاقات الانتخابية.

ولفت مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن رحلة الانتخابات لا تبدأ كما يعتقد البعض عند فتح باب التصويت، بل قبل ذلك بكثير.

الإجراءات اللوجستية

وأشار إلى أن استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات للاستحقاق الحالي يتضمن العديد من الإجراءات اللوجستية، ومنها؛ تدبير احتياجات اللجان من أقفال وأدوات مكتبية وأحبار، وإعداد لوحات ارشادية للناخبين، ولأول مرة خصصنا لوحات إرشادية لذوي الهمم بالتنسيق مع المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأضاف: تحديث قاعدة بيانات الناخبين والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، واستخدام لغة الإشارة في كافة الاقتراع لتحديد العدد المطلوب اختياره في كافة الدوائر الانتخابية، وتوفير دليل ارشادي للقائمين على العملية الانتخابية.

وأكد أن الأساس في نجاح عملية الانتخابات هو تعاون أجهزة ومؤسسات الدولة ومنها؛ تحديث قاعدة بيانات الناخبين تمهيدا لطباعة كشوف الناخبين، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن المصريين بالخارج، والتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز لجان طبية 109 لجنة و27 معملا، والتنسيق مع البريد المصري لفتح حساب الدعاية الانتخابية وفقا للقانون.

كما سيتم تجهيز 500 جهاز كمبيوتر وتوفير 100 عدد ماسح ضوئي وتحديث برنامج مراجعة أوراق الترشح والفحص، وتصميم تطبيق إلكتروني للهيئة ويستخدم لأول مرة على الهواتف المحمولة ليعرف الناخب لجنته الانتخابية وتحديد الكثافة داخل اللجنة، وفقا لتصريحات بنداري.

برامج تدريبية مكثفة

وانطلق المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار حازم بدوي، في حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن العملية الانتخابية ستُدار بأقصى درجات الشفافية والانضباط، بما يضمن التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين.

واستعرض المجلس، التقرير النهائي المُعد من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي تناول بالتفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان جاهزية اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كل السبل لتيسير العملية على المواطنين والمرشحين على حد سواء.

ولفتت الهيئة، إلى أنها بدأت بالفعل في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للقضاة المشرفين على الانتخابات، باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية، بما يشمل أدوات التحقق والفحص والباركود، لتسهيل وتسريع إجراءات الترشح، وضمان دقة البيانات.