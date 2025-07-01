عاجل: كلمات كريستيانو رونالدو.. هل تقنع ميسي بالانتقال للدوري السعودي؟

شكرا لاهتمامكم بخبر كلمات كريستيانو رونالدو.. هل تقنع ميسي بالانتقال للدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - مثّل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي هدفاً معلنا لمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين على مدار سنوات.



ومنذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في مطلع 2023 بات ضم ميسي إلى فريق آخر غير العالمي هدفاً لمسؤولي رابطة دوري المحترفين وصندوق الاستثمارات العامة.

ويدرك المسؤولين في دوري “روشن” مدى أهمية نقل المنافسة الأبرز والأهم في تاريخ كرة القدم بين لاعبين من الدوري الإسباني وكلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى الدوري السعودي.

ولكن ميسي رفض في 2023 الانتقال إلى الهلال متمسكاً لأسباب غير معلوم ما كانت مادية أو عائلية أو أخرى.

إلا أن ميسي يجد نفسه الآن ساعياً بحسب ما تحدثت تقارير صحفية إلى اتخاذ خطوة تنقله لأحد الدوريات الكبرى من أجل أن يكون جاهزاً للعب في كأس العالم الصيف المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب.

وبالتزامن مع هذا جاء أداء فريق الهلال السعودي المذهل في كأس العالم للأندية والذي بدأ بتعادل مثير 1-1 مع ريال مدريد ثم انتصار ملحمي 4-3 على مانشستر سيتي المتوج 4 مرات في آخر 5 سنوات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليغري ليو أكثر.

وقبلها بساعات كان كريستيانو رونالدو يصف الدوري السعودي بأنه أحد أفضل الدوريات في العالم، مؤكدا أن من يرون غير ذلك، لم يأتوا للمسابقة ويلعبوا فيها.

نجاح الهلال الفني إلى جانب ثبات مستوى رونالدو دولياً بعد عامين ونصف في المملكة يترجم حقيقة أن الدون يتنافس مع مجموعة من أفضل لاعبي العالم.

بالإضافة إلى تصريحات السويدي زلاتان أبراهيموفيتش عقب خسارة ميامي 0-4 أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي كأس العالم للأندية بأن البرغوث يتزامل مع مجموعة تماثيل، كلها عوامل قد تثير غضب الأرجنتيني وتجعله يفكر في الخروج من ميامي.

ورغم تحقيقه كل الإنجازات الفردية والجماعية وأبرزها التتويج بكأس العالم في 2022 لكن ميسي يدرك مثل كل من يروه أنه لا يزال قادراً على اللعب على مستويات أعلى من الدوري الأمريكي وأن قرار الرحيل لأمريكا في سن 34 عاماً ربما كان مبكراً للغاية.

ومن ثم فإن كلمات رونالدو التي أثبت الهلال صحتها ربما تصبح هي المعبر الذي يقود ليونيل ميسي للانتقال إلى المملكة سواء بقميص الأهلي الساعي الأول لضمه أو الهلال المتواجد في ربع نهائي المونديال وأول من طلب التعاقد معه.

وأياً ما كان قرار ميسي، حال الانتقال للدوري السعودي، فإن هذا من شأنه رفع مستوى المسابقة المحلية في المملكة بشكل غير مسبوق لما يمتلكه من إمكانيات فنية وسحر جماهيري وجذب إعلامي.

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