عاجل: كارولينا الشمالية تترقب لارا ترامب.. حملة انتخابية جديدة لعائلة الرئيس؟

شكرا لاهتمامكم بخبر كارولينا الشمالية تترقب لارا ترامب.. حملة انتخابية جديدة لعائلة الرئيس؟ والان مع التفاصيل



تتجه الأنظار حاليا إلى عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة ما إذا كان عضو ثانٍ بها سيخوض غمار الانتخابات في الولايات المتحدة.

وقبل 4 سنوات، فكرت لارا زوجة إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خوض سباق مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الشمالية.

وفي ذلك الوقت كان والد زوجها أحد أكثر الأصوات تشجيعًا لها، حيث طلب منها اغتنام الفرصة، وفقا لما ذكرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية نقلا عن 3 مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أن لارا كانت ستترشح للانتخابات لكنها تراجعت بسبب طفليها الصغيرين، اللذين بلغت أعمارهما آنذاك عامًا واحدًا وثلاثة أعوام.

والآن، تقف لارا عند مفترق طرق مرة أخرى بعد إعلان السيناتور توم تيليس عدم ترشحه لإعادة انتخابه لمجلس الشيوخ عن الولاية ذاتها.

وبينما تدرس لارا خياراتها، فإن بقية أعضاء الحزب الجمهوري في الولاية في حالة جمود.

وقال مسؤول سياسي مقرب من البيت الأبيض: “سيكون المجال متجمدًا.. لديها حق الرفض الأول”.

الجميع ينتظر

ونقلت “بوليتيكو” عن مصدرين قولهما إن رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية، مايكل واتلي، الذي شغل أيضًا منصب رئيس الحزب في كارولينا الشمالية، مهتم بالترشح، لكنه لن يُقدم على هذه الخطوة قبل أن يعلم قرار لارا.

وهناك عدد من الجمهوريين الآخرين الذين يتطلعون إلى هذا المقعد، لكن مع ضعف شهرتهم أو قدرتهم على جمع التبرعات، فإنهم يدركون أنهم أقل شأناً من زوجة ابن الرئيس، ولن يجرؤوا على طلب ودّ ترامب بينما لا تزال لارا تفكر في الترشح.

فيما قال شخص آخر مقرب من البيت الأبيض، “أعتقد أن الناس أذكياء بما يكفي لعدم الترشح.. الجميع يقول إن الأمر متروك للارا إذا أرادت ذلك، والكرة في ملعبها.. الأمر بهذه البساطة”.

وكشف مصدر مقرب من لارا إنها تفكر في الترشح وتتلقى العديد من الاتصالات، بما في ذلك من أعضاء مجلس الشيوخ الراغبين في ترشحها.

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