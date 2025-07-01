عاجل: طلب لامين من برشلونة بشأن القميص رقم 10

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بحسب ما كشفه الصحفي جيرارد روميرو عبر “Jijantes”، طلب النجم الشاب لامين يامال من إدارة نادي برشلونة تأجيل الإعلان الرسمي عن رقمه الجديد حتى يوم ميلاده الموافق 13 يوليو.

وكان من المنتظر أن يُعلن برشلونة عن الرقم الجديد اليوم الثلاثاء، خاصة بعد أن أصبح الرقم “10” شاغرًا عقب رحيل أنسو فاتي رسميًا إلى موناكو على سبيل الإعارة.

يُعد الرقم 10 أحد أكثر الأرقام رمزية في تاريخ برشلونة، حيث حمله أساطير كبار أمثال ليونيل ميسي، رونالدينيو، وريفالدو