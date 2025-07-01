عاجل: “منخفض الهند” يزور مصر بأمطار صيفية.. و”الأرصاد” تحذّر من طقس متقلب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، أن البلاد تتعرض حاليًا لتقلبات جوية ناتجة عن تأثير منخفض الهند الموسمي، وذلك تعليقًا على سقوط أمطار في بعض المناطق بالقاهرة اليوم.

وأوضحت غانم، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن هذا المنخفض الجوي سطحي يؤدي لارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة على سطح الأرض.

أمطار متفرقة وعشوائية

وأشارت إلى أن هذا المنخفض مصحوب بامتداد في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة، التي قد يصاحبها سقوط أمطار بشكل متفرق وعشوائي على بعض المناطق، خاصة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حتى نهاية فصل الصيف

وأضافت غانم، أن هذا المنخفض الجوي قد يستمر تأثيره حتى نهاية فصل الصيف الحالي، موضحة أن حالة الطقس ستظل متقلبة من يوم إلى آخر، حيث قد تشهد بعض المناطق سقوط أمطار، بينما تظل مناطق أخرى دون تأثر.

سقوط الأمطار

وتابعت: “في حال ضعف تأثير المنخفض السطحي خلال الأيام المقبلة، فإن نسب الرطوبة ستنخفض، ما قد يؤدي إلى تراجع فرص سقوط الأمطار بشكل ملحوظ”.

وأوضحت غانم أنه من الممكن أن تشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، سقوط أمطار خفيفة وعشوائية خلال الساعات المقبلة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن حدة التقلبات الجوية قد لا تزداد خلال هذه الفترة، نظرًا لعدم توافر العوامل الجوية التي تدفع إلى ذلك.

تطورات مفاجئة

وأضافت غانم أن الأمطار المتوقعة خفيفة وغير مؤثرة حتى الآن، مؤكدة أنه في حال حدوث أي تطورات مفاجئة، فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستصدر التحذيرات اللازمة فورًا.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، كشفت غانم أن البلاد تشهد حاليًا ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الجو، لافتة إلى أن هذه الحالة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن درجات الحرارة الفعلية ستتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، لكن الإحساس الفعلي بها سيصل إلى نحو 40 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة المصاحبة للمنخفض الجوي المؤثر على البلاد.