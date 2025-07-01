عاجل: صفقة برازيلية تقترب من الانضمام إلى النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بات مستقبل البرازيلي جيرسون بعيدًا عن فلامنغو، وسط صراع بين ناديي النصر وزينيت على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة “غلوبو” البرازيلية، أوضحت أن النادي الروسي كان الخيار الأقرب في البداية، إلا أن عرض نادي النصر والعلاقة القوية مع المدرب خورخي خيسوس غيّرا مسار الصفقة.

وأشارت إلى أن جيرسون أعطى موافقته المبدئية على عرض النصر، الذي يتضمن راتبًا سنويًا مضاعفًا مقارنة بما عرضه النادي الروسي.

أوضحت أيضًا أن العرض النصراوي حاز على تأييد جزء كبير من طاقم اللاعب، خاصة في ظل تمسك العالمي بالتعاقد معه تلبيةً لرغبة خورخي خيسوس، الذي يقترب من تدريب الفريق.

ورغم ذلك، قد يُلزم جيرسون بدفع غرامة مالية في حال تراجعه عن اتفاقه المبدئي مع زينيت، الذي جرى في الفترة الماضية.