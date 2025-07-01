عاجل: قصة طريفة وراء تشجيع تشابي ألونسو ليوفنتوس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شهدت طفولة تشابي ألونسو تعلقاً خاصاً بالسيدة العجوز، والسبب يعود إلى قصة طريفة، رواها بنفسه في مقابلة مع مجلة Libero سنة 2014 ، حين كان طفلاً سافر في رحلة مدرسية إلى إيطاليا، وهناك اشترى ببقية مصروفه قميص اللاعب الإسباني مارتين فاسكيز الذي كان يلعب حينها في تورينو.

بعد عودة تشابي الونسو إلى إسبانيا، اكتشف أن اللاعب الذي اشترى قميصه قد انتقل إلى مرسيليا، مما جعله يشعر بالخيانة والغضب، فقرر حينها أن يشجع الغريم التقليدي لتورينو نادي يوفنتوس، كرد فعل أشبه بـ”الانتقام”.