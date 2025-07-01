عاجل: تفاحة آدم.. الرمز بين الأسطورة والوجود

عدن - ياسمين عبد العظيم - “تفاحة آدم” ليست مجرد نتوء ظاهر في حنجرة الرجل، ولا مجرّد ثمرة أسطورية قيل إنها كانت سبب السقوط من الفردوس. بل هي رمز فلسفي كثيف، يتقاطع عنده الجسد بالأسطورة، والعقاب بالإدراك، والشهوة بالمعرفة. فما الذي يجعل ثمرة بسيطة تتحول إلى استعارة وجودية تلخّص صراع الإنسان مع ذاته ومع العالم؟

الأسطورة والذنب الأول

في التصورات الدينية، تُنسب تفاحة آدم إلى قصة الخطيئة الأولى. في الكتاب المقدس، أكل آدم من شجرة معرفة الخير والشر، فانكشف عُريه، ووعى بضعفه، وصار منفصلاً عن البراءة المطلقة. التفاحة هنا رمز للمعرفة التي تجرّد الكائن من وهم الطهر السرمدي وتلقي به في وحل الاختيار والندم. هذه اللحظة الفاصلة هي لحظة التحوّل من الوجود البسيط إلى الوعي المأساوي، ومن البراءة إلى الحرية المشوبة بالخوف.

التجسيد في الجسد

على المستوى التشريحي، يُقال إن هذا النتوء البارز في رقبة الرجل يرمز إلى قطعة من التفاحة علقت في حلق آدم. بغض النظر عن دقة القصة، صار الجسد نفسه موضعًا للذاكرة الأسطورية: يحمل الرجل في حنجرته أثر الذنب الأصلي، كأنه لا يستطيع الكلام إلا عبر هذا الجرح الرمزي. هنا يتحوّل الجسد إلى نص، وكل كلمة تخرج من الحلق تمرّ على أثر التفاحة – كأن الحقيقة لا تولد إلا من وعينا بنقصنا.

الفلسفة الوجودية للتفاحة

لو تأملنا أعمق، نجد أن تفاحة آدم تمثل المأزق الإنساني الأزلي: التوق إلى المعرفة، يقابله ثمن الفقد. ما يميّز البشر هو هذا الفضول الهائل الذي يقودهم إلى النضج، لكنه في الوقت ذاته يفتح باب الألم. لقد أكل آدم من التفاحة لأنه أراد أن يعرف. وهكذا يُصبح الوعي نقمة ونعمة، يحرّرنا من الجهل لكنه يحمّلنا وزر الفهم.

بين الشهوة والتحرر

في الفلسفة الأخلاقية، التفاحة ترمز أيضًا للرغبة الجسدية التي تُخرج الإنسان من حالة “الروح الصافية” وتربطه بالمادة. غير أن هذا الانغماس في الجسد لا يعني السقوط وحده، بل هو شرط الحرية. لولا الضعف، لما عرفنا القوة. ولولا الرغبة، لما عرفنا معنى الانضباط. بهذا المعنى، تفاحة آدم ليست لعنة خالصة، بل هبة الوعي بالحدود.

تفاحة آدم، في نهاية المطاف، هي استعارة كبرى للشرط الإنساني. كلّ منا يحمل تفاحته الخاصة – ذلك الفضول، وتلك الندامة، وذلك الأثر الباقي في الحلق. وما وجودنا سوى محاولة دائمة للمصالحة بين المعرفة والطمأنينة، بين الرغبة والخوف، بين الجسد والروح. ولعل فلسفة التفاحة تذكّرنا بأن خطايانا الأولى هي التي تجعلنا بشرًا، وأننا لا نفهم الحياة إلا حين نجرؤ على قضم الثمرة.