عاجل: بيراميدز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بالكشف الطبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، موعد بدء الفحوصات الطبية للاعبي الفريق، تمهيدًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2025-2026، والتي تنطلق رسميًا يوم 8 أغسطس المقبل.

الكشف الطبي على مدار يومين

ومن المقرر أن يخضع لاعبو بيراميدز للكشف الطبي يومي 8 و9 يوليو الجاري، بهدف قياس الحالة البدنية والصحية لكل لاعب، ووضع البرنامج التأهيلي الفردي المناسب لكل منهم قبل بداية المعسكر.

ممدوح عيد في الإمارات لترتيب تحضيرات الموسم

توجه الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ممدوح عيد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الإشراف على الترتيبات الخاصة بتحضيرات الفريق للموسم الجديد، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الموسم الماضي بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

اجتماع حاسم في أبو ظبي لتحديد ملامح المعسكر

ومن المقرر أن يعقد ممدوح عيد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبو ظبي، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إعداد الفريق، وتحديد تفاصيل معسكر الإعداد الخارجي، في ظل ازدحام روزنامة الفريق خلال الموسم المقبل محليًا وقاريًا، إلى جانب مشاركته المرتقبة في كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

احتفال خاص بإنجاز الموسم التاريخي

يشهد الاجتماع أيضًا الاتفاق على موعد وشكل حفل التكريم، المقرر تنظيمه لتكريم جميع عناصر النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري، تقديرًا لما قدموه خلال الموسم المنقضي الذي شهد تتويج الفريق بلقب قاري هو الأهم في مسيرته حتى الآن.