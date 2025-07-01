عاجل: نادٍ جديد ينضم لسباق التعاقد مع بابلو توري من برشلونة .. ولكن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي ماتيو موريتو أن نادي أياكس الهولندي قد انضم مؤخرًا إلى قائمة الأندية المهتمة بضم بابلو توري، لاعب برشلونة الشاب، في ظل منافسة متزايدة على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

رغم اهتمام أياكس، فإن نادي ريال مايوركا لا يزال الأقرب لحسم الصفقة، حيث يخطط لإتمام التعاقد مع اللاعب قريبًا، ويتمتع بأفضلية واضحة مقارنة بباقي المنافسين.

ومن المتوقع أن يُصدر بابلو توري قراره النهائي في الأيام القليلة المقبلة، في وقتٍ لم يتوصل فيه برشلونة ومايوركا بعد إلى اتفاق نهائي حول الجوانب المالية للصفقة.

تشير التقديرات إلى أن قيمة العملية قد تتراوح بين 4 و6 ملايين يورو مقابل 50% من حقوق اللاعب.