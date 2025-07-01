عاجل: “مادة مشتعلة”.. تفاصيل جديدة في واقعة فتاة كلية البنات وأمن الجامعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت كلية البنات بجامعة عين شمس واقعة مثيرة للجدل، بعدما تعدت فتاة سبق أن تخرجت في الجامعة ذاتها، على فرد أمن داخل الحرم الجامعي، في حادثة أثارت ذهول الطلاب والعاملين داخل المؤسسة التعليمية.

سجل سابق

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الفتاة المتهمة “ر.م”، وتبلغ من العمر 31 عامًا، وهي طالبة سابقة بقسم اللغة العربية في كلية البنات، وكانت دائمة الحضور إلى الجامعة، وفي كل مرة كان الأمن يمنعها، نظرًا إلى أن لها سجل سابق من السلوك العنيف والاضطرابات النفسية التي اشتهرت بها خلال فترة دراستها.

وفي الواقعة الأخيرة، وصلت المتهمة وكان بحوزتها أداة حـادة ومادة قابلة للاشتعال، وعندما حاول أحد أفراد الأمن التصدي لها، باغتته بتسديدة من الأداة في بطنه، ما تسبّب في إصابته بجروح بالغة، استدعت نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتشير التحريات إلى أن الفتاة حاولت بعد ذلك إشعال النيران في نفسها باستخدام المادة المشتعلة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من إحباط محاولتها والسيطرة على الموقف قبل أن تتعرض للإصابة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أفراد الأمن الإداري بجامعة عين شمس، يفيد بقيام فتاة بالتعدي بآلة حادة على أحد أفراد الأمن داخل كلية البنات، بعد مشادة وقعت بينهما بسبب منعه إياها من دخول الحرم الجامعي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الفتاة، التي كانت في حالة من الهياج وتهذي بكلمات غير مفهومة، اعتدت على فرد أمن يُدعى “م.م” مستخدمة الآلة التي كانت بحوزتها، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

ضبط الفتاة

تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى قسم الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافع المتهمة.