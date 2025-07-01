عاجل: رسالة تحذيرية لريال مدريد قبل مواجهة يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه مياتوفيتش، النجم السابق لريال مدريد، رسالة تحذيرية للفريق الملكي قبل المواجهة المرتقبة ضد يوفنتوس، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد اللاعب السابق أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعترف بالأسماء أو الأموال فقط، مشددًا على أن المفاجآت باتت سمة أساسية في اللعبة.

وقال: “هذه هي كرة القدم اليوم. لا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا من الفوز في أي مباراة، مهما أنفقت من مال. ولهذا تبقى كرة القدم الرياضة الأكثر جاذبيةً وشعبيةً.”

كما أشار مياتوفيتش إلى ضرورة احترام جميع الخصوم، حتى الفرق التي تمر بفترة تراجع مثل يوفنتوس، مؤكدًا أن السر في النجاح يكمن في بذل الجهد والعمل الجماعي.

وأضاف: “إلى جانب عظمة كل لاعب ومهاراته، عليك أن تركض أسرع من خصمك. إذا ركضت أسرع وتميزت بالجودة، فالنجاح مضمون. وإلا، ستعاني.”