عاجل: تشابي ألونسو.. عاشق يوفنتوس الذي لم يحقق حلمه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كان تشابي ألونسو قريبا من التوقيع في يوفنتوس مرتين عندما الأولى كان لاعبا في ريال سوسييداد والثانية عندما كان لاعبا في ليفربول ، ولكنه قرر التوقيع للريدز وبعد ذلك لعب في ريال مدريد قبل أن يختتم مسيرته في بايرن ميونخ.

وقال تشابي في مقابلة صحفية سنة 2014: “كنت دائماً أميل لتشجيع يوفنتوس في طفولتي”، ثم أضاف: “كنت قريباً جداً من الانضمام إليهم مرتين، مرة قبل انتقالي إلى ليفربول، وأخرى قبل ذهابي إلى ريال مدريد.”

في صيف 2004، كانت يوفنتوس تحت قيادة كابيلو ويضم أسماء كبيرة مثل ديل بييرو، إبراهيموفيتش، وتودور (مدرب الفريق حالياً). وقد واجه حينها ريال سوسييداد في دوري الأبطال، ووقع “الإعجاب” بين الطرفين. لكن رافائيل بينيتيز خطف الصفقة لمصلحة ليفربول مقابل 12 مليون يورو.

وبعد أربع سنوات، ومع انتهاء مغامرة تشابي في ليفربول، عاد اسم يوفنتوس إلى الواجهة، ولكن المدرب كلاوديو رانييري فضّل التعاقد مع الدنماركي بولسن بدلاً منه، مبرراً قراره بتصريح صادم قال فيه: “تشابي محترف عظيم، لكن حركته البطيئة في وسط الملعب تثير دهشتي.”

وفي سنة 2009 جدد اليوفي محاولاته، لكن ريال مدريد كان قد دخل على الخط ، والباقي أصبح جزءاً من تاريخ كرة القدم الأوروبية ، واليوم سيقف تشابي أمام نادي طفولته، لكن هذه المرة من على الخط ، كمدرب للريال في كأس العالم للأندية، ليُذَكّر جماهير السيدة العجوز بما خسروه مرتين.