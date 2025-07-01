عاجل: مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مهددة بالتوقف بسبب العواصف الرعدية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حالة من القلق تسود الأجواء قبل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس الودية المقررة على ملعب “هارد روك” في ميامي، وذلك بسبب توقعات الأرصاد الجوية التي تشير إلى احتمال حدوث عواصف رعدية بنسبة 45% أثناء توقيت المباراة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الفيدرالية للأرصاد الجوية.

وبحسب صحيفة آس الاسبانية فقد حذّرت الجهات المعنية من أن أي اقتراب لصواعق برق من محيط الملعب سيؤدي إلى تفعيل بروتوكول السلامة بشكل فوري.

وبحسب اللوائح، يتم إيقاف المباراة إلزاميًا لمدة 30 دقيقة إذا تم رصد صاعقة على بُعد أقل من 8 كيلومترات، أو في حال كانت الفترة بين رؤية الصاعقة وسماع صوت الرعد أقل من 30 ثانية.

يذكر أن عدد من مباريات كأس العالم للأندية في النسخة الحالية قد تم إيقافها بسبب سوء الطقس قبل استكمالها.