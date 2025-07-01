عاجل: قائمة منتخب مصر بالبطولة العربية لسيدات السلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، الإسباني جوليان مارتينيز، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض البطولة العربية للمنتخبات للسيدات – مصر 2025.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة السلة سيدات كل من؛ رضوى محمد، إنجي صلاح، عليا خالد، تمارا نادر، هالة الشعراوي، جنى السيد، فريدة وائل، ميرال أشرف، أسرار ماجد، مايا السيد، لیلى خالد، نورهان فؤاد، رنيم الجداوي، خديجة عثمان.

وتنطلق منافسات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، اليوم الثلاثاء، على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من؛ مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة، بمواجهة منتخب الأردن ومنتخب تونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتستأنف مباريات البطولة بمواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر في السابعة مساء غدًا الأربعاء.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.

منتخب الأردن ينسحب من مواجهة الاحتلال في كأس العالم لكرة السلة

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، في بيان رسمي، يوم الأحد الماضي، انسحابه من المباراة التي كانت مقررة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، أمام منتخب الكيان الصهيوني، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا.

وأوضح الاتحاد الأردني، أن قرار عدم خوض المباراة جاء التزامًا بموقفه الوطني والثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع الرياضي مع الاحتلال.

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، اعتبار المباراة منتهية لصالح منتخب الكيان بنتيجة (20-0)، وذلك وفقًا للمادة D.5 من لوائح البطولة التي تنص على احتساب خسارة فنية في حال انسحاب أحد الطرفين.