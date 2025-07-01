عاجل: ما فعله برشلونة بشأن صفقة نيكو ويليامز “أمر مشبوه”!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تصاعدت حدة الانتقادات من داخل بلباو تجاه نادي برشلونة على خلفية مفاوضاته لضم النجم نيكو ويليامز، حيث وصف رافا ألكورتا، المدير الرياضي السابق لأتلتيك، سلوك الفريق الكتالوني بأنه “مشبوه” وغير مهني.

خلال مداخلة له في برنامج “El Larguero” على إذاعة “كادينا سير”، هاجم ألكورتا المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، بسبب تصريحاته العلنية حول اهتمام النادي بضم نيكو، معتبرًا أنها تمثل ضغطًا غير مقبول على اللاعب.

وقال ألكورتا:”ما فعله ديكو مع نيكو غير مقبول، إنه أمر غير مسبوق وسلوك سيئ. لا يجب أن يُعلن مدير رياضي اهتمامه بلاعب من نادٍ آخر بشكل علني.”

وأضاف:”كل مرة يحدث شيء غامض. إذا كانت الصفقة لم تتم بعد، فلماذا كل هذا الضغط؟ وإن كانت قد تمت فعلًا، فلما لا يتم الإعلان عنها؟”

كما دافع ألكورتا عن موقف اللاعب ووكيله، مشددًا على أن من حقهم التأكد من التزامات النادي المالية وضمان مشاركة نيكو بشكل طبيعي.

واختتم ألكورتا تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه التصرفات تُضعف شفافية السوق:”العام الماضي بدا أن الصفقة أُنجزت، ثم اختفى كل شيء فجأة. لا يوجد شيء نزيه في هذه العملية.”