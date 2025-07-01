عاجل: بعد فقدان الوزن.. هل يشارك مبابي أخيرا في كأس العالم للأندية أمام يوفنتوس؟

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد فقدان الوزن.. هل يشارك مبابي أخيرا في كأس العالم للأندية أمام يوفنتوس؟ والان مع التفاصيل



لم يحسم تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني فرص مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ضد يوفنتوس اليوم الثلاثاء.

ويلتقي ريال مدريد بطل المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية مع يوفنتوس وصيف المجموعة السابعة في سابع لقاءات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وغاب كيليان مبابي عن أول 3 لقاءات لريال مدريد خلال دور المجموعات بسبب معاناته من نزلة معوية حادة أثرت عليه وتسببت في فقدانه الكثير من وزنه.

ولكن قبل لقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي في ختام مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية أكد ألونسو على اقتراب مبابي من العودة للمباريات وتحديداً في ثمن النهائي.

ومن جانبها أوضحت صحيفة “آس” الإسبانية أن مبابي جاهز بنسبة 80 % لخوض مباراة يوفنتوس وريال مدريد وهناك شعور جيد للغاية بشأن.

وأكمل الدولي الفرنسي على مدار الأيام الماضية التدريبات الجماعية مع زملائه في ملعب سانتياغو برنابيو واستعاد عافيته البدنية كذلك.

ولكن رغم كل ذلك فإن الدولي الفرنسي قد لا يظهر أساسياً اليوم ضد اليوفي مما سيجعل ألونسو يواصل الاعتماد على غونزالو غارسيا.

ومثل غارسيا مفاجأة لريال مدريد خلال الدور الأول من كأس العالم للأندية فالمهاجم الشاب الذي حل بشكل غير متوقع محل مبابي نجح في تسجيل هدفين في أول 3 مباريات.

وأحرز غارسيا هدف الميرينغي الوحيد في تعادل 1-1 مع الهلال السعودي ثم الهدف الثالث في فوز 3-0 على ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وسيتواجد في الخط الأمامي للريال ضمن خطة 4-3-3، الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى جانب التركي المتألق أردا غولر.

وسيدفع ألونسو بالبلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى وأمامه 4 مدافعين وهم دين هويسن وفران غارسيا وترنت ألكسندر أرنولد، وإما الألماني أنطونيو روديغير أو راؤول أسينسيو.

بينما سيظهر في وسط الملعب 3 لاعبين وهم الفرنسي أوريلين تشواميني وجود بيلينغهام والأوروغوياني فيدريكو فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: دين هويسن وفران غارسيا وترنت ألكسندر أرنولد، وأنطونيو روديغير أو راؤول أسينسيو.

الوسط: أوريلين تشواميني وجود بيلينغهام وفيدريكو فالفيردي.

الهجوم: كيليان مبابي أو غونزالو غارسيا، وأردا غولر وفينيسيوس جونيور.

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