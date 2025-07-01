عاجل: ترامب يقترح خفض دعم شركات إيلون ماسك.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد

شكرا لاهتمامكم بخبر ترامب يقترح خفض دعم شركات إيلون ماسك.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد والان مع التفاصيل



اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا من أجل توفير أموال الحكومة الاتحادية.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “ربما يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير، وبدون الدعم، ربما كان سيضطر إيلون إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا”.

وأضاف “لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما ينبغي علينا جعل إدارة الكفاءة الحكومية تلقي نظرة فاحصة وجادة حول هذا الأمر؟ إنها أموال طائلة يمكن توفيرها!!!”.

كان من المتوقع أن يعزز الملياردير إيلون ماسك ثروته وأعماله بتحالفه مع الرئيس دونالد ترامب لكنه بات يواجه سمعة متضررة ومزيدا من الشكوك.

وبعدما استثمر إيلون ماسك ما لا يقل عن 288 مليون دولار في مساعدة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من مرشحي الحزب الجمهوري للكونغرس العام الماضي، كان العائد على أغنى رجل في العالم فوريًا فارتفعت أسهم شركة تسلا ارتفاعًا هائلًا، مما زاد من ثرائه.

كما حظي ماسك بنفوذ لا يُضاهى في واشنطن، وبدا الدعم الحكومي لطموحاته سواءً إطلاق مركبات فضائية إلى المريخ أو سيارات ذاتية القيادة في جميع أنحاء أمريكا أكبر من أي وقت مضى، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية التي أشارت إلى أن كل إنجازات ماسك باتت موضع شك.

وكشف الخلاف العلني المثير للجدل بين ماسك وترامب عن حجم الخسائر التي قد يتكبدها رجل الأعمال إذا استمر تدهور علاقتهما المتوترة.

وبينما استفاد الرئيس والحزب الجمهوري من أموال ماسك، فإن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وإكس سيكون أكثر عرضة للخطر إذا استخدم ترامب أدوات الحكومة للرد عليه وهو احتمال أثاره الرئيس في رسالة قبل أيام هدد فيها بإلغاء العقود الفيدرالية لشركات ماسك.

وأظهر تحليل أجرته “واشنطن بوست” هذا العام أن ماسك وشركاته حصلوا على ما لا يقل عن 38 مليار دولار من العقود الحكومية والقروض والإعانات والإعفاءات الضريبية على مر السنين ووجدت الصحيفة أن هذه المساعدة ساهمت في دفع ماسك ليصبح أغنى شخص في العالم.

ووفقًا لوكالة “بلومبرغ”، فقد أدى الخلاف العلني الأخير إلى محو 34 مليار دولار من صافي ثروة ماسك الشخصية، في ثاني أكبر خسارة على الإطلاق في تاريخ مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات لأغنى 500 شخص في العالم.

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