عاجل: أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت شركة فيليب موريس مصر، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن “HEETS” و”TEREA”، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية ” Merit وMarlboro وL&M” بكافة أنواعها.

وأكدت فيليب موريس، في بيان لها اليوم، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع “QR code” الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

من جانبه، أوضح المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، علي نفزات كرمان، أن فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.

أسعار السجائر اليوم

إن قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-

سجل سعر سجائر ميريت “Merit” بأنواعها 105 جنيها بدلًا من 95 جنيهًا

سجل سعر سجائر مارلبورو “Marlboro” بأنواعها 97 جنيها، بدلًا من 89 جنيهًا

سجل سعر سجائر مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها 79 جنيها، بدلًا من 74 جنيهًا

سجل سعر سجائر ال أند ام “L&M” بأنواعها 76 جنيها للعبوة، بدلًا من 69 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “TEREA” بأنواعها 76 جنيها للعبوة، بدلًا من 69 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “TEREA Capsules” بأنواعها 80 جنيها للعبوة بدلًا من 69 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “HEETS ” بأنواعها 69 جنيها للعبوة، بدلًا من 69 جنيهًا

وطالبت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

أقر مجلس النواب، الأحد الماضي، تعديل قانون القيمة المضافة لرفع الضرائب على السجائر والكحوليات، مع تعديل أسعار البيع للمستهلك وزيادتها تدريجيًا بنسبة 12% سنويًا حتى 2028، لدعم الموازنة العامة.

الضريبية الجديدة

وتنص المادة الأولى على استبدال نص المسلسل رقم (1)/ 3)، من البنك “أو” من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا.

وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها 48 جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.