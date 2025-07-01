عاجل: خطة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وضع نادي برشلونة ملامح سوق الانتقالات الصيفي بناءً على ثلاثة محاور أساسية، ركز فيها على المستقبل والفاعلية داخل الملعب، مع مرونة للتعامل مع تطورات السوق.

برشلونة كان يرى ضرورة ضم حارس شاب يمتلك موهبة واعدة، يمكنه التدرج داخل الفريق، تمهيدًا لخلافة الألماني تير شتيغن.

وفي ظل ازدحام جدول الموسم المقبل وتعدد البطولات، أراد النادي التعاقد مع جناح هجومي قادر على المراوغة وكسر خطوط الخصم، لدعم لامين يامال ورافينيا، ومنح المدرب فليك مزيدًا من المرونة الهجومية.

أما العنصر الثالث في الخطة، فهو التحرك وفق فرص السوق، إذا تلقى النادي عروضًا مغرية تخص لاعبين في الفريق، فإن الإدارة ستدرسها بجدية، وستتعامل مع مسألة البدائل بناءً على ذلك.

الركيزة الأولى تحققت بالفعل، خوان غارسيا أصبح رسميًا لاعبًا لبرشلونة، بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول.

أما في ملف الجناح، فتم توسيع دائرة الأهداف لتشمل:

لويس دياز (ليفربول) نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

ورغم أن لويس دياز كان أولوية في البداية، إلا أن التحرك الجاد من نيكو ويليامز ومحيطه للانضمام إلى برشلونة غير ترتيب الأولويات، لكن إدارة النادي لا تغلق الباب أمام أي خيار، وتُدرك أن التفاوض لا يجب أن يُبنى على اسم واحد فقط.

في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع نيكو، تراجع دور وكيله مقارنة بالبداية، لكن برشلونة يُحافظ على موقفه بثبات، النادي الكتالوني يرفض تعديل الشروط أو القبول بأي مطالب جديدة غير واقعية.

ومع توقع ضغط من بايرن ميونخ أو محاولة تسريع الأمور من جانب وكلاء اللاعب قبل عودة نيكو إلى تدريبات بيلباو، يؤكد برشلونة أنه لن يخطو أي خطوة غير مدروسة.