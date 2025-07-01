عاجل: ترامب يروج لعطوره الجديدة تخليدًا لترتيبه في الرؤساء الأمريكان

شكرا لاهتمامكم بخبر ترامب يروج لعطوره الجديدة تخليدًا لترتيبه في الرؤساء الأمريكان والان مع التفاصيل



أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة جديدة من العطور تحت اسم “Victory 45-47″، في إشارة رمزية إلى ترتيبه في الرؤساء الأمريكان.

إعلان ترامب عن عطره جاء عبر حسابه الرسمي على منصة “تروث سوشيال”، حيث قدم العطور بوصفها تمثل “النصر والقوة والنجاح”.

العطور الجديدة تستهدف الرجال والنساء، وتحمل عبواتها الرقمين 45 و47 بوضوح، في تصميم يربط بين التسويق التجاري والطموح السياسي. ووجّه ترامب دعوة إلى متابعيه لاقتناء العطر لأنفسهم ولأحبائهم، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد رائحة بل تجربة تعكس شخصية المنتصر، على حد وصفه.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمسار بدأه ترامب مؤخرًا لإطلاق منتجات تجارية تحمل اسمه، منها أحذية رياضية سبق وطرحها في الأسواق، في محاولة لتعزيز حضوره الجماهيري خارج الإطار السياسي التقليدي.

المجموعة العطرية تأتي ضمن جهود ترامب لربط صورته الذهنية كرئيس سابق وحالي، بعناصر الحياة اليومية ومفردات الثقافة الشعبية، بما يعكس استراتيجيته في التواصل مع أنصاره بأسلوب تسويقي مباشر، يجمع بين السياسة والعلامة التجارية الشخصية.

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