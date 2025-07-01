عاجل: في معقل المعارضة التركية.. توقيف 120 عضوا ببلدية أزمير بتهمة الفساد

شكرا لاهتمامكم بخبر في معقل المعارضة التركية.. توقيف 120 عضوا ببلدية أزمير بتهمة الفساد والان مع التفاصيل



أوقفت السلطات التركية أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل المعارضة في غرب تركيا، اليوم الثلاثاء بتهمة “الفساد”.

وقال مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه “تم توقيف رئيس بلدية المدينة السابق تونج سويار ومسؤولين كبار.. ورئيسنا في المحافظة شينول أصلان أوغلو باكرا عند الفجر”.

وأضاف: “أننا نواجه عملية مشابهة لعملية إسطنبول”، موضحا أن الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين سبق أن “كانت موضع تحقيقات”.

وتابع قائلا إن “عناوين هؤلاء الأشخاص معروفة… وإن تم استدعاؤهم للإدلاء بإفادات، فسوف يحضرون”.

ورأى أن “هذا التوقيف عند الفجر ليس إلزاما قانونيا، بل هو خيار سياسي واضح”.

وبحسب وسائل الإعلام التركية وحزب الشعب الجمهوري الذي ندد بعملية مماثلة لما حصل في مارس/آذار في بلدية إسطنبول، فقد صدرت 157 مذكرة توقيف بالإجمال بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية وبينها صحيفة جمهوريات وشبكة “إن تي في” الخاصة.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، أوقف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري والذي كان يعتبر الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ”الفساد” وهو معتقل منذ ذلك الحين.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR