عاجل: ماذا قال إنزاغي لخالد الغنام في مباراة السيتي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الإعلامي نواف العقيل في تحليله لمباراة الهلال الأخيرة أمام مانشستر سيتي أن العلاقة القوية بين المدرب سيموني إنزاغي ولاعبي الفريق كانت مفتاحًا رئيسيًا للنجاح وتحقيق الأداء المتميز.

العقيل أشار إلى موقف بارز خلال المباراة، حيث طلب إنزاغي من اللاعب خالد الغنام الاستعداد للدخول إلى أرض الملعب، ثم أعاده إلى عمليات الإحماء قبل أن يتحدث إليه مباشرة ليشرح له خطط اللعب وتوجيهاته، مؤكدًا أن تقدير المدرب للاعبين يجعل الفريق قادرًا على تحقيق كل شيء.

كما أضاف أن الفريق كان يمر بفترة صعبة قبل أشهر، سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية، تحت قيادة مدربه السابق، خورخي خيسوس، ما جعل المجموعة تبدو مشتتة.

وختم العقيل قائلاً: “في هذا الوقت من كرة القدم، تعكس العلاقة بين اللاعبين والمدرب الكثير من التأثير داخل الملعب، لقد لعب لاعبين الهلال في هذه البطولة برغبة لا مثيل لها، لذلك نحتاج إلى أكثر من إنزاغي في الكرة السعودية”.