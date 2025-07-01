عاجل: آخرهم الهلال .. الأندية التي هزمت فرق غوارديولا برباعية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – باتت هزيمة مانشستر سيتي أمام الهلال بنتيجة 4-3، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية بمدينة أورلاندو، واحدة من الهزائم الرباعية التي تلقاها المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، خلال مسيرته التدريبية المتميزة.

خسر غوارديولا، الذي بدأ مشواره مع الفرق الأولى عام 2008، 12 مباراة فقط بأربعة أهداف في مرمى فريقه، وكان الفوز الهلالي الأخير هو “الثاني عشر” في هذه القائمة.

غوارديولا، البالغ من العمر 54 عامًا ويحمل في رصيده 39 بطولة كبرى، خاض حتى الآن 941 مباراة كمدرب، حقق الفوز في 686 منها وتعادل في 130، بينما خسر 125.

فيما يلي قائمة الأندية الـ12 التي فازت على فرق غوارديولا بنتيجة 4 أهداف:

ريال مدريد

برشلونة

أتلتيكو مدريد

بوروسيا دورتموند

فولفسبورغ

باريس سان جيرمان

سبورتنج لشبونة

ليفربول

توتنهام

إيفرتون

ليستر سيتي

الهلال