عاجل: الكلاسيكو والديربي ممنوعان قبل ربع نهائي كأس الملك!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستُطبق اعتبارًا من الموسم المقبل، وشملت التغييرات بطولات مختلفة أبرزها كأس الملك.

ووافق الاتحاد على اعتماد معايير القرب الجغرافي في أول جولتين من تصفيات كأس الملك، وستُقام المباريات كما جرت العادة من مباراة واحدة.

أما الدور التمهيدي، والذي يُقام بمشاركة فرق من الفئات الإقليمية، فسيُقام بنظام الذهاب والإياب، موزعًا على عطلتي نهاية أسبوع.

الفرق المشاركة في كأس السوبر الإسباني للموسم المقبل (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو) ستدخل من دور الـ32 كالمعتاد لكن الجديد أنها ستوزع على أوعية منفصلة خلال قرعتي دوري الـ32 و الـ16، بحيث تضمن مواجهة فرق من درجات أدنى فقط حتى تلك المرحلة.

وبذلك، لن يتمكن برشلونة من مواجهة ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد أو أتلتيك بلباو قبل ربع النهائي، إذ سيكون في نفس التصنيف معهم بدءًا من ثمن النهائي.

هذه الخطوة تهدف إلى منح الفرق الكبرى فرصة أطول في البطولة وتجنب المواجهات المبكرة بينها، كما حدث قبل موسمين حين التقى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دور الـ16.