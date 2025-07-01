عاجل: كيف كتب الهلال نهاية عقدة آسيا أمام السيتي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نجح نادي الهلال في قلب موازين المواجهات الآسيوية أمام مانشستر سيتي، بعدما هزمه بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم للأندية إثارة.

بهذا الفوز، أصبح الهلال أول نادٍ آسيوي يهزم العملاق الإنجليزي في البطولة، واضعًا حدًا لسلسلة انتصاراته أمام فرق القارة.

وتكشف الأرقام عن التحول الكبير الذي أحدثه الزعيم، إذ خسر العين الإماراتي سابقًا أمام السيتي بنتيجة 0-6، فيما تلقى أوراوا الياباني خسارة بثلاثية نظيفة.

لكن الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي كتب التاريخ من جديد، ليس فقط بالفوز، بل بأداء هجومي مدهش، جعله حديث العالم.