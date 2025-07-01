عاجل: اليوم.. “النواب” يستمع لرؤية الوزير في تعديلات قانون التعليم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور سامي هاشم، للاستماع إلى رؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكانت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، التي عُقدت الأحد الماضي، قد شهدت إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

رئيس النواب يشدد على الدراسة المتأنية والحوار المجتمعي

وخلال الجلسة، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية أن تُجري لجنة التعليم دراسة متأنية ومستفيضة لمشروع القانون، مؤكدًا ضرورة دعوة الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة لمناقشة جميع تفاصيل التعديلات.

كما طالب رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص والأحكام الواردة في مشروع القانون، لضمان أن يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.

التعديلات المقترحة على قانون التعليم

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون التعليم على النحو التالي: