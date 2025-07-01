عاجل: مرموش الأسوأ بين لاعبي مانشستر سيتي في مواجهة الهلال السعودي

شكرا لاهتمامكم بخبر مرموش الأسوأ بين لاعبي مانشستر سيتي في مواجهة الهلال السعودي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حصل المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على أقل تقييم بين لاعبي فريقه خلال مباراة الهلال السعودي فجر الثلاثاء.

وحقق الهلال فوزاً مثيراً بعد أوقات إضافية بنتيجة 4-3 على مانشستر سيتي ليضرب موعداً في ربع النهائي مع فلومينينسي البرازيلي.

ودخل عمر مرموش بديلاً للنرويجي إيرلينغ هالاند في بداية الأوقات الإضافية من عمر المواجهة.

ونال مرموش تقييم هو الأضعف بين لاعبي فريقه من موقع “سوفا سكور” العالمي بـ6.3 درجة، حيث لم يسدد أي كرة سواء على المرمى أو خارجه.

ولمس مرموش الكرة 9 مرات فقط خلال لقاء الهلال ولكنه لم يرسل أي تمريرة صحيحة وخسر الكرة في 7 مناسبات وارتكب خطأ ضد فريقه.

ولم يسجل عمر مرموش أي هدف مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية خلال مشاركته في 3 مواجهات أما الوداد المغربي لـ69 دقيقة ثم 45 دقيقة ضد يوفنتوس وأخيراً نصف ساعة أمام الهلال.

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