عاجل: انتصار الهلال على مانشستر سيتي.. فرحة جنونية وكنو يحمل الرئيس (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر انتصار الهلال على مانشستر سيتي.. فرحة جنونية وكنو يحمل الرئيس (فيديو) والان مع التفاصيل



عاش لاعبو فريق الهلال السعودي فرحة جنونية عقب نجاحهم في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وتفوق الهلال بعد أوقات إضافية بنتيجة 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاجأة مدوية في مونديال الأندية.

وسيلتقي ممثل العرب وآسيا الوحيد الآن في كأس العالم للأندية في ربع النهائي الجمعة المقبل مع فلومينينسي البرازيلي.

وظهر لاعبو الهلال في مقطع فيديو عبر موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي عبر حساب قناة “دازن” الناقلة لمباريات البطولة، وهم يغنون بصحبة رئيس النادي فهد بن نافل.

ومن جانبه قام فهد بن نافل رئيس الهلال بإزالة الغطرة من على رأسه وهو يتوسط لاعبي الزعيم الذين كانوا يقفزون من على الأرض.

وحمل محمد كنو نجم فريق الهلال رئيس النادي فهد بن نافل في أجواء غير اعتيادية وغير مألوفة.

يذكر أن التقدم الذي يحققه الهلال في كأس العالم للأندية 2025 يأتي ليعوض خيبة الأمل التي عاشها الفريق خلال موسم 2024-2025 والمتمثلة في عدم تحقيق أي لقب كبير محلياً أو قارياً.

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