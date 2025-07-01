عاجل: مهرجان الطاقة الشمسية يقام بدورته الجديدة في معرض إكسبو أوساكا 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر مهرجان الطاقة الشمسية يقام بدورته الجديدة في معرض إكسبو أوساكا 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يستضيف التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) النسخ القادمة من مبادرتيه، تجمع الرؤساء التنفيذيين والمهرجان الدولي للطاقة الشمسية (ISF)، في معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا، اليابان، يومي 3 و4 يوليو/تموز 2025.

وستجمع هذه الفعاليات تحت رعاية التحالف الذي يتخذ من الهند مقرا له، قادةً عالميين ومبتكرين وصانعي سياسات ورواد مجتمعات محلية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة الشمسية وتعزيز التعاون بين مختلف المناطق.

والتحالف الدولي للطاقة الشمسية هو منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها بمبادرة من الهند وفرنسا، وأُعلن عنها رسميًا خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21) في باريس بتاريخ 30 نوفمبر/كانون الثاني 2015.

وكان قد أطلق تجمع الرؤساء التنفيذيين والمهرجان الدولي للطاقة الشمسية (ISF) للمرة الاولى في عام 2024، وبرزا كمنصتين رئيسيتين تُشكلان مستقبل نشر الطاقة الشمسية والابتكار فيها.

ووفق موقع “”إس إم إي ستريت”، لا يُعدّ تجمع الرؤساء التنفيذيين والمهرجان الدولي للطاقة الشمسية مجرد مبادرات رائدة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، بل هما ملتقى عالمي ديناميكي للتعاون بين القطاعين العام والخاص، والابتكار الذي يقوده الشباب، والعمل التحويلي في مجال الطاقة الشمسية.

وباستضافتهما في معرض إكسبو العالمي 2025، بالشراكة مع وزارة الطاقة الهندية، يُعزز التحالف الدولي للطاقة الشمسية التزامه بتحويل مسيرة الطاقة الشمسية من الطموح إلى العمل.

وفي حين يُقدّم تقدّم الهند نموذجًا يُحتذى به لدول الجنوب العالمي – حيث وصلت إلى 224 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول أبريل/نيسان 2025، بما في ذلك 108 غيغاواط من الطاقة الشمسية – تُجسّد هذه المنصات زخمًا عالميًا يجمع بين الهند واليابان والدول الأعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والبالغ عددها 124 دولة، من خلال تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتمكين نمو الطاقة الشمسية القائم على خلق فرص العمل”، هذا ما صرّح به السيد آشيش خانا، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وسيركز تجمع الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، الذي يحمل عنوان “صياغة مستقبل الطاقة الشمسية: ابتكارات الهند واليابان من أجل آسيا مستدامة”، على فتح آفاق جديدة للاستثمار العابر للحدود، وسلاسل توريد مرنة، وابتكارات الطاقة النظيفة.

ومن أبرز فعالياته اجتماع المائدة المستديرة لصناعة الطاقة الشمسية بين الهند واليابان، الذي سيستكشف التعاون في تخزين البطاريات، والهيدروجين الأخضر، وتصنيع الطاقة الشمسية، بما يدعم طموح الهند في تحقيق 500 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ويستند اجتماع التحالف في إكسبو أوساكا إلى اجتماع المائدة المستديرة الأول لتجمع الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 الذي عُقد في بروكسل في يونيو/حزيران، والذي استكشف دور أوروبا في تنويع وتعزيز سلاسل القيمة العالمية للطاقة الشمسية.

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