عاجل: بعد 6 محاولات فاشلة.. مدافع الهلال يثأر من إيدرسون

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نجح السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، أخيرًا في هز شباك الحارس البرازيلي إيدرسون، حامي عرين مانشستر سيتي، بعد 6 مواجهات سابقة عجز خلالها عن التسجيل.

كوليبالي سجل الهدف الثالث للهلال في المباراة التي انتهت بفوز تاريخي على بطل إنجلترا بنتيجة 4-3، واضعًا حدًا لصيام طويل أمام إيدرسون، الذي واجهه “أربع مرات” على صعيد الأندية و”مرتين” دوليًا دون أن ينجح بالتسجيل.

وسبق للمدافع السنغالي أن واجه الحارس البرازيلي حين كان لاعبًا في نابولي الإيطالي، في 3 مناسبات، منها واحدة ضد بنفيكا واثنتان ضد مانشستر سيتي، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما حين انتقل إلى تشيلسي.

أما على المستوى الدولي، فقد تقابلا في مباراتين وديتين بين منتخبي السنغال والبرازيل.