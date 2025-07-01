عاجل: حرب المسيرات الليلية.. روسيا تتصدى لـ60 طائرة أوكرانية

شكرا لاهتمامكم بخبر حرب المسيرات الليلية.. روسيا تتصدى لـ60 طائرة أوكرانية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة استهدف عدة مناطق.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 60 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق مناطق عدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة خلال الليلة الماضية، 60 طائرة أوكرانية دون طيار”.

وتوزعت الطائرات المدمرة على مناطق روسية عدة، حيث “تم تدمير 7 فوق أراضي جمهورية القرم، و16 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 فوق مياه بحر آزوف، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وثلاث فوق مياه البحر الأسود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، إضافة لواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول”.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيغ، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتستخدم كييف في هجماتها المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد أهداف متعددة في روسيا، كما تستهدف القوات الروسية البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد الجيش الأوكراني.

وعلى صعيد متصل، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، العثور على مخبأ للقوات الأوكرانية في دونيتسك ، يحتوي على قنابل يدوية الصنع مخصصة لتذخير المسيرات، مملوءة بمادة الكلوروبكرين السامة المحظورة.

وقال جهاز الأمن الروسي في بيان له إنه اكتشف بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، “مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية إيلينكا في منطقة كوراخوفسكي في دونيتسك”.

وأوضح أن المخبأ يحتوي على عبوات ناسفة يدوية الصنع، مخصصة للإسقاط من الطائرات المسيرة، محملة بالمتفجرات والمادة السامة القاتلة الكلوروبكرين، والتي يحظر استخدامها كوسيلة حرب بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

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