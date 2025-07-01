عاجل: السقا وفهمي يحتفلان بالعرض الخاص لـ”أحمد وأحمد” مساء اليوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي، بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد “أحمد وأحمد”، مساء اليوم الثلاثاء، في إحدى دور العرض بـ 6 أكتوبر، وذلك في أول بطولة مشتركة بينهما.

ومن المُقرر أن يحتفل صناع عمل فيلم “أحمد وأحمد”، بالعرض الأول للعمل، وسط حضور كبير من المراسلين والإعلاميين والفنانين والأصدقاء لمساندة النجمين في احتفالهما.

موعد عرض فيلم “أحمد وأحمد”

ينطلق عرض فيلم “أحمد وأحمد في السينمات يوم 2 يوليو 2025، كما سينطلق لاحقًا بالخليج وأنحاء العالم.

فيلم “أحمد وأحمد”

فيلم “أحمد وأحمد”

وروّج أحمد السقا وأحمد فهمي في الأيام الماضية لفيلمهما الجديد “أحمد وأحمد”، من خلال مقطع فيديو طريف لهما.

ونشر أحمد السقا مقطع فيديو ظهر فيه هو وأحمد فهمي، وهما يتبادلان ارتداء القميص، وقالا فيه: “استنونا في فيلم أحمد وأحمد، يوم 2 يوليو بجميع دور العرض”.

أحمد فهمي وأحمد السقا يروجان لـ فيلم “أحمد وأحمد”

أحمد فهمي وأحمد السقا يروجان لـ فيلم “أحمد وأحمد”

أغنية “يا أحمد” لـ هيفاء وهبي وبوسي

ومؤخرًا، طرحت الشركة المنتجة مقطع فيديو من فيلم “أحمد وأحمد” على أنغام أغنية “يا أحمد” من غناء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وبوسي، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام”، معلقة عليه: “الصيف ده بتاعك يا أحمد”.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا فى منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كدا ليه ياولاد الإيه”، وظهر في برومو الأغنية الفنان أحمد السقا، أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي.

البوستر الدعائي لفيلم “أحمد وأحمد”

وفي وقت سابق، نشرت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد”، البوستر الدعائي للعمل.

فيلم “أحمد وأحمد”

أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

تدور أحداث فيلم “أحمد وأحمد” في إطار كوميدي حول “أحمد” الذي يقرر العودة إلى مصر بعد سنوات من الغربة، ولكن تتعطل خططته، عندما يصاب عمه “أحمد” الذي يعمل معلما بفقدان للذاكرة نتيجة تعرضه لحادث، مما يجعله يكتشف سر عمه الخطير، وهو قيادته لتشكيل إجرامي خطير.

فريق عمل فيلم “أحمد وأحمد”

ويضم فريق عمل فيلم “أحمد وأحمد” نخبة من النجوم منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، ورشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالله سامي وأحمد درويش، وإنتاج أحمد بدوي، وإخراج أحمد نادر جلال.