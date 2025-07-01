عاجل: الذهب يواصل الصعود بدعم رهانات خفض الفائدة وتراجع الدولار

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي، وسط تفاؤل واسع بين المستثمرين بقرب استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بينما تتجه الأنظار إلى محادثات التجارة الأمريكية مع اقتراب موعد إعادة فرض الرسوم الجمركية في 9 يوليو.

أسعار الذهب اليوم

وتداول الذهب الفوري، صباح اليوم الثلاثاء، قرب مستوى 3.311 دولارًا للأونصة، بعد صعود بنسبة 0.9% خلال جلسة الإثنين، مع تسعير الأسواق لاحتمالية تنفيذ خفضين على الأقل للفائدة الأمريكية في 2025.

ويترقب المتعاملون صدور تقرير الوظائف الأمريكي، الخميس المقبل، والذي قد يؤثر على عوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الثمين.

التوترات الجيوسياسية

ورغم تراجعه عن أعلى مستوى تاريخي بلغه في أبريل الماضي بأقل من 200 دولار، سجل الذهب مكاسب بنسبة 25% منذ بداية العام، مستفيدًا من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية.

وقد هبط مؤشر الدولار بنحو 11% في النصف الأول من العام، في أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، مع ازدياد القلق بشأن تداعيات أجندة ترامب التجارية، التي أعادت مخاطر الركود إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

وكتب المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دار، أن “الذهب يمتلك حاليًا أكبر إمكانات الصعود بين المعادن الثمينة، إذا واصل الدولار الأمريكي مساره الهابط”.

وفي سياق متصل، واصل البلاتين مكاسبه، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.6% إلى 1.367.10 دولار للأونصة، بعد أن سجّل قفزة بنسبة 29% في يونيو، وهو أفضل أداء شهري على الإطلاق للمعدن الأبيض.

ويُعزى هذا الصعود إلى مؤشرات على شح المعروض في السوق الفورية، مدفوعة بطلب قوي من قطاع المجوهرات في الصين، إلى جانب عمليات شراء مضاربية كثيفة في الأسواق الأمريكية والآسيوية.

كما صعدت أسعار الفضة والبلاديوم في تعاملات الثلاثاء، مدعومة بأداء الذهب والبلاتين، والتوقعات باستمرار ضعف الدولار في ظل تزايد رهانات التيسير النقدي.