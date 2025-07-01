عاجل: أول وفاة بحمى الضنك في السند خلال 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر أول وفاة بحمى الضنك في السند خلال 2025 والان مع التفاصيل



تسجيل أول حالة وفاة بسبب حمى الضنك هذا العام في إقليم السند الباكستاني، وسط مراقبة صحية مشددة تحسّبًا لزيادة الإصابات.

أعلنت السلطات الصحية في إقليم السند، جنوب باكستان، تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة جراء الإصابة بحمى الضنك خلال عام 2025، وذلك عقب وفاة مريض يبلغ من العمر 24 عامًا في مستشفى السند للأمراض المعدية، وفقًا لما أوردته قناة “جيو نيوز” الباكستانية.

الحالة كانت حرجة وعدد الصفائح متدنٍ بشكل خطير

وذكر مسؤولو المستشفى أن المريض دخل في حالة حرجة، ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي خلال اليومين الأخيرين، مشيرين إلى أن التحاليل كشفت عن انخفاض شديد في عدد الصفائح الدموية، حيث بلغت 32 ألفًا فقط، بينما يتراوح المعدل الطبيعي بين 150 ألفًا و450 ألفًا لكل ميكرولتر من الدم، وهو ما يعكس تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

295 إصابة مسجّلة منذ بداية العام في أنحاء السند

تُعد هذه أول حالة وفاة تُسجَّل في إقليم السند بسبب حمى الضنك منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2025، في حين تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 295 حالة إصابة بالمرض حتى الآن على مستوى الإقليم، وهو رقم يُعتبر أقل نسبيًا مقارنة بالإحصاءات المسجّلة خلال الأعوام الماضية.

تحذيرات مع اقتراب موسم الأمطار

وفي ظل تزايد المخاوف من تفشي المرض، تواصل السلطات الصحية في باكستان مراقبة الوضع عن كثب، لا سيّما مع اقتراب موسم الأمطار، الذي يُعرف عادةً بارتفاع معدلات تكاثر البعوض، وخصوصًا بعوض Aedes aegypti، الناقل الرئيسي للفيروس.

أعراض حمى الضنك ومخاطرها الصحية

وتُعرف حمى الضنك بأنها عدوى فيروسية تنتقل إلى الإنسان عبر لدغات بعوض Aedes aegypti، وتؤدي إلى أعراض تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وآلام العضلات والمفاصل، وانخفاضًا في عدد الصفائح الدموية، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات صحية خطيرة، لا سيّما في غياب الرعاية الطبية الفورية والمناسبة.

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