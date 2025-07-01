عاجل: إنزاغي يعلن تشكيل الهلال لموقعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم بتوقيت المملكة، على ملعب “كامبينج وورلد” بمدينة أورلاندو الأمريكية، في مواجهة تُعد من أبرز قمم البطولة العالمية.

التشكيلة الرسمية للهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد – رينان لودي – جواو كانسيلو

الوسط: ناصر الدوسري – روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

الهجوم: محمد كنو – ليوناردو – مالكوم

ويمثل اللقاء تحديًا كبيرًا للهلال في طريقه نحو تحقيق إنجاز تاريخي، خاصة مع مواجهة بطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي، الذي يضم نخبة من أبرز نجوم العالم.

وكانت جماهير الهلال قد علّقت آمالًا كبيرة على إنزاغي لتقديم أداء مشرف في البطولة، معتمدة على كتيبة مدججة بالأسماء القوية في مختلف الخطوط، وخصوصًا في ظل انضمام صفقات عالمية بارزة مثل بونو وكانسيلو وسافيتش.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، في سباق محتدم نحو التتويج بأغلى لقب على مستوى الأندية عالميًا.