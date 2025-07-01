عاجل: لماذا إنزاغي هو أفضل مدرب في العالم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استلم الإيطالي سيموني إنزاغي فريقًا عانى من أسوأ موسم دفاعي في تاريخه، فحوله إلى أقوى دفاع في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بعمل تكتيكي وتنظيمي استثنائي.

رغم مسار قرعة قاسي وضع الهلال أمام مانشستر سيتي المدجج بالنجوم والمرشح الأبرز لنيل اللقب، وفي ظل غيابات مؤثرة، نجح الإيطالي في زرع الإيمان داخل لاعبيه، وأعدهم ذهنيًا بطريقة خيالية جعلتهم يؤمنون بحظوظهم قبل أي خطة فنية.

وفي ليلة كروية لا تُنسى، لقّن غوارديولا درسًا قاسيًا، وهزمه برباعية تاريخية، مؤكّدًا أنه ليس مجرد مدرب.. بل عقلية عظيمة تقود المستحيل نحو المجد.