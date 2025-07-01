اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: لماذا إنزاغي هو أفضل مدرب في العالم؟

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: لماذا إنزاغي هو أفضل مدرب في العالم؟ 1/2
  • عاجل: لماذا إنزاغي هو أفضل مدرب في العالم؟ 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر لماذا إنزاغي هو أفضل مدرب في العالم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استلم الإيطالي سيموني إنزاغي فريقًا عانى من أسوأ موسم دفاعي في تاريخه، فحوله إلى أقوى دفاع في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، بعمل تكتيكي وتنظيمي استثنائي.

رغم مسار قرعة قاسي وضع الهلال أمام مانشستر سيتي المدجج بالنجوم والمرشح الأبرز لنيل اللقب، وفي ظل غيابات مؤثرة، نجح الإيطالي في زرع الإيمان داخل لاعبيه، وأعدهم ذهنيًا بطريقة خيالية جعلتهم يؤمنون بحظوظهم قبل أي خطة فنية.

وفي ليلة كروية لا تُنسى، لقّن غوارديولا درسًا قاسيًا، وهزمه برباعية تاريخية، مؤكّدًا أنه ليس مجرد مدرب.. بل عقلية عظيمة تقود المستحيل نحو المجد.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا