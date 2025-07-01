عاجل: النفط يتراجع لليوم الثاني وسط ترقب لزيادة إنتاج “أوبك+”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصلت خسائر أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب خام برنت من أدنى مستوياته منذ مطلع الشهر الماضي، وسط ترقب الأسواق لاجتماع تحالف “أوبك+” المرتقب نهاية الأسبوع، واحتمال إقرار زيادة جديدة في مستويات الإنتاج.

أسعار النفط اليوم

وتراجع سعر خام برنت إلى ما دون 67 دولارًا للبرميل، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من مستوى 65 دولارًا، في ظل توقعات بأن التحالف سيقر رابع زيادة شهرية على التوالي في المعروض النفطي.

ورجّح رئيس أبحاث السلع في “ويستباك بانكينج كورب”، روبرت ريني، لوكالة رويترز، أن يتم اعتماد زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا خلال الاجتماع المقبل، مع إمكانية إقرار زيادات لاحقة في الأشهر المقبلة، محذرًا من تصاعد المخاطر الهبوطية للأسعار، التي قد تختبر مستوى 60 دولارًا للبرميل.

10% خسارة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الربع الماضي، حيث خسرت نحو 10% من قيمتها، متأثرة بعوامل سياسية وتجارية، أبرزها التوترات بين إيران وإسرائيل، وتغيّرات السياسات الجمركية الأمريكية.

وكانت الأسواق قد شهدت تراجعًا في أبريل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية جديدة، أعقبه ارتفاع ملحوظ في يونيو بفعل التصعيد العسكري، قبل أن تعود الأسعار للهبوط مجددًا مع تراجع التوترات.

وتركز الأسواق حاليًا على تطورات العرض والطلب، حيث تُعدّ زيادة إنتاج “أوبك+” والمفاوضات التجارية الأمريكية من أبرز المحركات قصيرة الأجل.

ومن المتوقع أن يعاد فرض رسوم جمركية مشددة على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، اعتبارًا من 9 يوليو المقبل، في حال فشل المفاوضات الجارية، مع تلويح ترامب بفرض رسوم جديدة على اليابان بسبب خلافات تتعلق بواردات الأرز الأمريكي.