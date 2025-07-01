عاجل: 100 غيغابايت من أسرار ترامب في قبضة قراصنة إيرانيين

شكرا لاهتمامكم بخبر 100 غيغابايت من أسرار ترامب في قبضة قراصنة إيرانيين والان مع التفاصيل



رسائل أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت مهددة بالتسريب من قبل قراصنة إلكترونيين إيرانيين.

وبحسب ما ذكره موقع “أكسيوس” الأمريكي فقد هددت مجموعة هجمات إلكترونية مرتبطة بإيران اخترقت حملة الرئيس ترامب لعام 2024 بنشر مجموعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني التي سرقتها من مساعديه، بما في ذلك رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز وروجر ستون .

وأشار إلى أن التهديد جاء في نفس اليوم الذي أصدرت فيه إدارة ترامب تقريرًا يحذر من أن “الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية” قد تستهدف الشركات الأمريكية و “مشغلي البنية التحتية الحيوية”.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان ترامب أنه أوقف خططه لتخفيف العقوبات المحتملة على إيران بعد أن قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية لم تسبب أضرارا كبيرة.

قراصنة أطلقوا على أنفسهم اسم “روبرت” قالوا لرويترز في محادثات عبر الإنترنت إن لديهم نحو 100 غيغابايت من رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن ويلز، وستين، ومحامية ترامب ليندسي هاليغان، وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي أقامت دعوى قضائية ضد ترامب تتهمه برشوتها للسكوت عن علاقة مزعومة جمعتهما، وآخرين.

وتحدث القراصنة عن إمكانية بيع رسائل البريد الإلكتروني، لكنهم لم يكشفوا عن تفاصيل المواد.

وزعمت وزارة العدل في لائحة اتهام قدمتها في سبتمبر/أيلول الماضي ضد ثلاثة إيرانيين في قضية الهجوم الإلكتروني على ترامب عام 2024 أن الحرس الثوري الإيراني أشرف على حملة القرصنة التي نفذتها مجموعة “روبرت”.

المتحدثة باسم وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، مارسي مكارثي، قالت في بيان نُشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ردًا على تقرير رويترز إن “خصمًا أجنبيًا معاديًا” “يهدد باستغلال مواد يُزعم أنها مسروقة وغير مؤكدة بشكل غير قانوني في محاولة لتشتيت الانتباه وتشويه السمعة وتقسيم الناس”.

وأضافت مكارثي أن “ما يسمى بالهجوم الإلكتروني ليس أكثر من دعاية رقمية والأهداف ليست مصادفة وأنها مصممة لإلحاق الضرر بالرئيس ترامب وتشويه سمعة الموظفين العموميين الشرفاء الذين يخدمون الولايات المتحدة بتميز”.

وتابعت أنه “سيتم العثور على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة”.

وخلال الحملة الرئاسية لعام 2024، أثبتت إيران أنها تشكل تهديدًا أكبر من روسيا – التي تشتهر، كما يشير سام سابين من موقع أكسيوس ، باختراقاتها في عام 2016 للأحزاب السياسية الأمريكية الرئيسية وعمليات التضليل الناجحة .

وحددت شركة مايكروسوفت العديد من المجموعات الإيرانية التي نفذت حملات تضليل وقرصنة عدوانية تم تصميمها للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وقال القراصنة لرويترز إنهم لم يخططوا لشن أي هجمات إلكترونية أخرى حتى الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران والتي انتهت بوقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب بعد التدخل العسكري الأمريكي، في شهر يونيو/حزيران الماضي.

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