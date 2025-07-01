عاجل: رغم الظروف.. الهلال يقهر المستحيل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ظل ظروف صعبة ومعقدة، صنع الهلال واحدة من أعظم ملاحمه في تاريخه، وأثبت أن العزيمة والروح تتفوق على كل التحديات.

دخل الهلال النسخة الحالية من المونديال دون هدافه ألكساندر ميتروفيتش، وغاب عنه الثنائي المؤثر سالم الدوسري وحسان تمبكتي في موقعة مانشستر سيتي، بينما مدربه إنزاغي لم يكن قد أكمل شهرًا مع الفريق، ومع ذلك، واجه بطل أوروبا اللامع بجودة عالية وتنظيم مبهر، وانتصر عليه في مباراة لا تُنسى.

الهلال لم يكن المرشح، ولم يمتلك الظروف المثالية، لكنه امتلك ما هو أهم: عقلية الأبطال، ليقدم درسًا للعالم بأن المجد لا يُشترى بالمال أو الجاهزية الكاملة، بل يُصنع بالإيمان بالفريق والعمل الجماعي.