عاجل: اتفرج أهداف مباراة الهلال ومانشتسر سيتي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحوّلت أنظار جماهير الكرة العالمية إلى أهداف مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بعد المواجهة المثيرة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

الأداء الهجومي العالي، والنتيجة المفاجئة التي انتهت بفوز الهلال (4-3)، دفعت الكثيرين للبحث عن ملخص وأهداف اللقاء، خاصة مع تألق عدد من النجوم وتسجيل سبعة أهداف في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.

أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي

حيث تمكن مانشستر سيتي من تسجيل ثلاثة أهداف جاءت بأقدام كل من برناردو سيلفا، والهداف النرويجي إرلينج هالاند، والنجم الشاب فيل فودين.

في المقابل، نجح الهلال في هز شباك السيتي برباعية مميزة حملت توقيع ماركوس ليوناردو (هدفان)، والبرازيلي مالكوم، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ليمنحوا الفريق السعودي فوزا تاريخيا على السيتي.

مشاركة مرموش

شارك الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، كبديل في الدقيقة 91 من مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيمت المباراة على ملعب “كامبينج وورلد”، وسط أجواء جماهيرية كبيرة شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين.

كم تبلغ الجائزة المالية لنادي الهلال بعد ملحمته أمام مانشستر سيتي؟

بمجرد التأهل من دور المجموعات، ضمن “الزعيم” 21 مليون دولار، ثم أضاف إليها 13.125 مليون دولار عقب التأهل التاريخي أمام مانشستر سيتي، ليصل إجمالي الأرباح المضمونة حتى الآن إلى 34.125 مليون دولار.

وفي حال تخطي عقبة فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، سترتفع الغلة إلى 55 مليون دولار، وقد تبلغ 64 مليون دولار إذا وصل الهلال إلى المباراة النهائية، ما يجعل من هذه البطولة فرصة رياضية ومالية لا تُقدّر بثمن.

الهلال صعد من بوابة باتشوكا

وكان الهلال قد وصل إلى دور الـ16 بتحقيقه فوزًا ثمينًا على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وافتتح سالم الدوسري، التسجيل للهلال في الدقيقة 22، بعد أن سدد كرة رائعة تجاوزت حارس باتشوكا واستقرت في الشباك، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو أهداف اللقاء في الدقيقة 90+5، بعدما راوغ الحارس وسدد الكرة بنجاح داخل المرمى.