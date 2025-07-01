عاجل: سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. الهدوء يسيطر

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.. الهدوء يسيطر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.

في محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يقيّد القطاع المصرفي اللبناني منذ اندلاع الأزمة المالية، أعلن مصرف لبنان أن حاكمه أجرى مشاورات تقنية رفيعة المستوى في كل من باريس وواشنطن، بهدف بحث الإصلاحات الهيكلية العميقة في النظام المالي اللبناني، بالتنسيق مع شركاء دوليين.

ووفقًا لبيان صادر عن المصرف، ركزت المشاورات على رسم خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يسمح بمعالجة تدريجية لحقوق المودعين، والحفاظ على استقرار النظام المالي ضمن إطار تشريعي وتنفيذي واضح ومحدد زمنياً.

وفي باريس، التقى حاكم المصرف كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، حيث تناول الاجتماع المعايير التقنية اللازمة لإنقاذ البنية المصرفية، وسط تأكيد فرنسي على أهمية الحل الوطني المتكامل، المدعوم دوليًا.

أما في واشنطن، فشارك الحاكم في برنامج تنفيذي بمقر صندوق النقد الدولي، تخلله جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، وضبط تدفقات رأس المال، إلى جانب اجتماعات مع الفريق المختص بلبنان وإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لبلورة خطوات عملية لإعادة الثقة إلى القطاع المالي اللبناني.

كما شملت الزيارة مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، خصوصاً ما يتصل بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت المناقشات على كيفية إزالة لبنان من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، وتعزيز قدرة القطاع على الحفاظ على علاقاته مع المصارف المراسلة عالميًا.

وأكد مصرف لبنان، التزامه بالامتثال للمعايير الدولية للشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية، في ظل تنامي الضغوط الدولية لضبط الأداء المالي اللبناني.

وفي الداخل، حذر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، فادي خلف، من أن “الحل الشامل للأزمة المالية بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”، ومحملاً غياب الرؤية الإصلاحية مسؤولية استمرار الانهيار، مضيفاً أن تعاميم مصرف لبنان لا تشمل بديلاً عن إصلاح بنيوي شامل، ومع ذلك، رأى في رفع قيمة السحوبات الشهرية من الودائع الدولارية إشارة إيجابية طال انتظارها من جانب المودعين.

وأشار خلف إلى أن الاستنزاف الفعلي للودائع جرى حين صُرفت الاحتياطات النقدية في دعم عشوائي وتمويل غير منتج، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة الحقوق إلى أصحابها واستعادة الدور الفاعل للقطاع المصرفي في تحفيز الاقتصاد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

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