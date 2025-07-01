عاجل: خطة طوارئ برشلونة حال فشل تسجيل نيكو ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قرر نادي برشلونة إدراج شرط جزائي بقيمة 62 مليون يورو في عقد نيكو ويليامز، يُفعل فقط في حال فشل النادي الكتالوني في تسجيل اللاعب بعد التوقيع الرسمي معه.

الخطوة تأتي بطلب متبادل بين الطرفين، حيث لا يزال نيكو يبحث عن ضمانات بشأن عملية تسجيله، في ظل الوضع المالي المعقد للنادي، بينما يُريد برشلونة بدوره تجنب الوقوع في أزمة قانونية أو مالية بحال تعثرت عملية تسجيل الصفقة.

ومن المتوقع حسم جميع التفاصيل خلال الخمسة أيام المقبلة، إذ أن اللاعب لن يعود لتدريبات أتلتيك بيلباو استعدادًا للموسم الجديد يوم 9 يوليو، بل سيكون مستعدًا للظهور تحت قيادة هانز فليك مع برشلونة بحلول 13 يوليو.