عاجل: جدار الهلال الذي أسقط السيتي !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قدم علي لاجامي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أداءً دفاعيًا استثنائيًا أمام مانشستر سيتي، في مباراة ستُحفظ في ذاكرة الهلاليين طويلاً.

ظهر لاجامي بثقة عالية وصلابة مذهلة، فأنقذ هدفًا محققًا بتدخل بطولي، وشتت الكرة في (7) مناسبات حاسمة، وأثبت حضوره القوي في كل كرة خطرة تقترب من منطقته.

لم يكتفِ بذلك، بل افتك (3) كرات ببراعة، وكسب جميع الصراعات الهوائية والبدنية، ليكون الحصن المنيع أمام هجوم السيتي المدجج بالنجوم، ليثبت أنه كان جدارًا أزرقًا لا يُكسر.